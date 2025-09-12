Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Nueva instancia de Mecatrónica para docentes 

El Gobierno de la provincia inicia nuevo Ciclo de Actualización Tecnológica “Mecatrónica Orientada a la Robótica Educativa 2025” Módulo 1.

Esta nueva instancia comenzará el jueves 18 de septiembre de manera presencial en el laboratorio del Colegio Provincial de Educación Tecnológica Ingeniero “Fabio Carlos Reiss” de Río Grande (CPET), a las 18:30 horas.

“Mecatrónica Orientada a la Robótica Educativa 2025” es una instancia de formación destinada a docentes de Educación Tecnológica y Matemática de primaria, secundaria y modalidades de la ciudad de Río Grande, que viene desarrollándose a lo largo del año a través de diferentes módulos.

Para participar, las y los docentes deberán inscribirse previamente a través del link https://educaciondigital.tierradelfuego.edu.ar/

Para mayor información podrán comunicarse al mail dped@tdf.edu.ar

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código