“No hay futuro si no hay clases”

El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, reclamó la urgente convocatoria de la Comisión de Educación de la Legislatura para abordar la crisis que atraviesa el sistema educativo en Tierra del Fuego.

“Formalmente pedí que se cite al ministro de Educación y al jefe de Gabinete, Agustín Tita. También a los representantes de los trabajadores docentes, porque no podemos, desde el Poder Legislativo, quedarnos sin un ámbito institucional para canalizar y resolver este conflicto”, sostuvo.

Villegas cuestionó con dureza la falta de respuestas del Ejecutivo provincial: “El Gobierno ha fracasado rotundamente en resolver este tema. Todas las semanas hay pérdida de días de clase que lastiman el presente y el futuro de miles de estudiantes fueguinos. En vez de disminuir, la conflictividad se profundiza”.

El legislador criticó además la forma en que se administran los recursos públicos. “Se asignan partidas millonarias a la Unidad Ejecutora del gobernador, mientras tenemos docentes y empleados estatales por debajo de la línea de pobreza. El Gobierno es timorato y pusilánime, no se anima a tomar decisiones”, lanzó.

Uno de los puntos que más le preocupa es la ausencia de un plan alternativo para recuperar los días de clases perdidos: “Estamos en septiembre y seguimos como en marzo. No hay futuro si no hay educación. Es deber del Ministerio garantizar el derecho de aprender y presentar un plan B para recuperar lo perdido. Si no, condenamos a los estudiantes al fracaso”, advirtió.

También hizo referencia al malestar creciente en la comunidad educativa: “Mañana van a movilizar los padres a la Casa de Gobierno. Y si llega a haber hechos de violencia, el máximo responsable será el gobernador Gustavo Melella. No podemos naturalizar esta situación”, señaló.

Finalmente, Villegas insistió en que la salida debe encontrarse dentro de la institucionalidad: “No se trata de aumentar impuestos ni de agraviar al que piensa distinto. La solución está en administrar mejor los recursos y en garantizar derechos. Por eso pedimos esta convocatoria: no podemos seguir como estamos”.

Radio Provincia