El Gobierno realizó el evento “Primavera Friki” en Río Grande

El Gobierno Provincial llevó adelante este fin de semana el evento “Primavera Friki” en el Gimnasio Jorge Muriel de la ciudad de Río Grande.

Cientos de jóvenes disfrutaron de una jornada dedicada a la cultura pop con propuestas de cosplay, K-pop, anime, concursos de dibujo, stands de emprendedores, patio gastronómico y diversas actividades recreativas. Además hubo show de baile y las bandas Etérea y Fugaz se presentaron en vivo.

“Estamos muy contentos de haber compartido un fin de semana lleno de diversión y cultura pop, con más de 60 emprendedores y la participación de más de 600 personas que se acercaron a pasar una tarde divertida”, expresó Daniela Diaz, Secretaria de Integración Comunitaria.

Además la funcionaria planteó que “sabemos que esta comunidad necesita un espacio de encuentro, por eso para nosotros es fundamental fortalecer el vínculo con los vecinos y en especial con los y las jóvenes. Nuestro objetivo es seguir generando propuestas inclusivas. Además, queremos anunciar que en octubre llegará la edición especial de Halloween”.

El evento contó con la participación de la Secretaría de Integración Comunitaria, de la Secretaría de Asuntos Gremiales, de la Dirección Provincial de Abordaje Territorial y del concejal Federico Runín quienes acompañaron la jornada.