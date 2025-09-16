«El presupuesto 2026 confirma que Milei elimina aranceles a celulares importados»

l intendente de Río Grande, Martín Pérez, advirtió que el Presupuesto 2026 confirma la decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a productos electrónicos, una medida que pondrá en riesgo miles de empleos en Tierra del Fuego.

El intendente Martín Pérez se refirió al impacto que tendrá el Presupuesto 2026 en la industria fueguina, tras conocerse que el presidente Javier Milei resolvió avanzar con la baja de aranceles a celulares, consolas y electrónicos.

“Se sigue gobernando desde Buenos Aires como si Tierra del Fuego no existiera, sin conocer nuestras industrias, sus procesos y sin pensar en el futuro”, señaló el jefe comunal.

En esa línea, aseguró que “la decisión de bajar los aranceles profundiza la incertidumbre y pone en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestra provincia”.

Finalmente, Pérez llamó a la comunidad a defender el modelo productivo fueguino en las próximas elecciones “El 26 de octubre los fueguinos no solo defendemos nuestra historia de trabajo, también nos defendemos del vaciamiento que el gobierno libertario quiere imponer sobre nuestra provincia”, enfatizó.

Entre tanto el jefe comunal expresó en la red X sobre este impacto: