“La salud y la familia están primero”, afirmó Tavarone al pedir licencia

El concejal de Ushuaia Valter Tavarone anunció que se tomará una licencia especial de 60 días sin goce de dieta por razones de salud. Aclaró que la decisión no implica dejar el cargo, sino que responde a la necesidad de priorizar cuestiones personales. “Más allá de que soy un apasionado de la política y del cargo que me confió la ciudadanía, la salud y la familia están primero y en este momento tengo que priorizar esas cuestiones”, señaló.

Durante su ausencia, el edil será reemplazado por Nelson Buch, conforme lo establece el reglamento interno. “No puedo dejar a la banca de Somos Fueguinos sin representación, entonces tiene que asumir el concejal que me sigue en la lista, que en este caso es el señor Buch, quien obtuvo el mayor número de preferencias después de mí”, explicó.

Tavarone remarcó que su decisión fue conversada con la presidenta de Somos Fueguinos, Liliana “Chispita” Fadul. “No tomo decisiones intempestivas. Hay que priorizar la salud para poder volver con más fuerza a desempeñar mi función, porque de ninguna manera pienso dejar de cumplir el mandato que me otorgó la ciudadanía”, aseguró. Precisó además que participará de la sesión del próximo viernes y que la licencia se hará efectiva desde el lunes 22.

En relación con la agenda legislativa, el concejal anticipó su postura frente a la reasignación de partidas presupuestarias que el Ejecutivo impulsa. “Voy a seguir defendiendo los principios en cada votación. El intendente puede hacerlo, pero necesita una mayoría agravada. Habrá que ver cómo vota el resto de mis pares, sobre todo la oposición”, expresó.

Tavarone recordó que “el artículo 181 de la Carta Orgánica es claro: cuando se cambia la finalidad o destino de los fondos, o si se trasladan de gastos corrientes a otra partida, se requiere la autorización de dos tercios del cuerpo”. Y advirtió sobre la magnitud de la modificación en análisis: “Estamos hablando de casi 6 mil millones de pesos del gasto municipal. Hay que ver dónde se van a aplicar esos fondos, no vaya a ser cosa que se destinen a una campaña política”.

Finalmente, cuestionó la manera en que el Ejecutivo maneja los fondos de libre disponibilidad. “Se remiten asuntos sin dar mayores explicaciones y de forma unilateral, como siempre ha hecho el Intendente. Lo vemos de manera sistemática: se piden precisiones, se pide información adicional y al final llega la corrida sin tratamiento en comisión. Y quiero creer que no se pretende que se vote sobre tablas”, señaló.

El concejal cerró con una advertencia: “Si se dice que esos gastos son de libre disponibilidad, da para pensar. No vaya a ser que terminen en una campaña electoral”.

