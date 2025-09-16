Pablo Blanco: “Se ratificó lo que dije, que hay una caída importante en Tierra del Fuego”

El senador Pablo Blanco abordó en una entrevista las recientes modificaciones del presupuesto nacional presentado por el presidente Javier Milei, poniendo especial énfasis en el régimen industrial de Tierra del Fuego. “Después de analizar la partida relacionada con gastos tributarios para nuestro régimen, puedo reafirmar que se confirma lo que había dicho: hay una caída significativa”, declaró Blanco

Detalló que en el presupuesto aprobado en 2023, el gasto tributario del subrégimen fueguino representaba un 0,32% del PBI, mientras que en la propuesta actual se reduce a 0,18%. “Es un descenso importante, un porcentaje que no puede pasarse por alto”, explicó el senador.

Sobre las causas de esta baja, Blanco señaló que la contracción en la producción local y el incremento de importaciones son factores claves. “Esa es la única explicación posible y puede deberse a factores como la caída del poder adquisitivo o a políticas que, en lugar de incentivar la fabricación nacional, facilitan la importación”, sostuvo.

Respecto a críticas de desinformación, Blanco negó haber mentido acerca de los cambios presupuestarios y retó al legislador Agustín Coto a revisar los números y demostrar lo contrario. “Si hay una baja del gasto tributario del 0,32 al 0,18, la explicación solo puede ser una pérdida real en la producción”, afirmó con firmeza.

Finalmente, mencionó que aún está estudiando posibles alteraciones en el impuesto a las ganancias dentro del nuevo presupuesto y destacó la necesidad de un análisis más profundo: “Eso se está discutiendo, pero debe evaluarse con detalle en el contexto del conjunto del presupuesto”.

El análisis de Blanco deja en claro su preocupación por la evolución del régimen industrial fueguino y subraya la importancia de evaluar cuidadosamente las implicancias presupuestarias para la región.

Radio Provincia