El “Ushuaia Joven” vivió un fin de semana con una agenda repleta de actividades

En el marco de la 25° Edición del Ushuaia Joven, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante diversas actividades durante todo el fin de semana, donde más de 200 estudiantes compitieron en eventos deportivos y culturales.

Las actividades incluyeron el Torneo de Vóley Mixto y Handball en Cancha 4, la competencia de Futsal Masculino, donde se disputaron los octavos y cuartos de final, el Fustal Femenino y Golbol, una disciplina marcada por la inclusión y la integración, siendo todos en el Gimnasio de La Cantera. En el ámbito cultural, se llevó adelante en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi la “Ronda de Talentos” donde 15 colegios presentaron propuestas de música, canto, danza, obras de teatro, poesía e interpretaciones instrumentales. Durante todas las actividades, más de 500 vecinos y vecinas acompañaron a las y los jóvenes de los 17 colegios secundarios participantes en este Ushuaia Joven.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “la gran convocatoria de las juventudes y sus familias, que durante todo el fin de semana disfrutaron de las actividades de esta política pública que el intendente Walter Vuoto ha potenciado y sostenido durante su gestión, a pesar de un contexto nacional de recortes”.

Por su parte el coordinador de Juventudes, Agustín Monzón, subrayó que “llevar adelante un evento de esta magnitud, con cientos de jóvenes participando en casi 20 disciplinas, representa un enorme desafío para la Municipalidad que elige priorizar la inclusión, la contención y el acompañamiento en tiempos difíciles”.

“Este programa no solo garantiza espacios de encuentro, cultura y deporte, sino que además fortalece la autoestima y confianza de las y los jóvenes, ofreciendo la posibilidad de mostrar sus talentos, competir sanamente y sentirse parte activa de la comunidad, siendo este el último gran encuentro de todas las escuelas secundarias de la ciudad” finalizó Monzón.

Para conocer más sobre el cronograma de actividades de la 25° Edición del Ushuaia Joven, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.