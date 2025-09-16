Destacada participación fueguina en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Con la presencia de 15 deportistas y el acompañamiento de 5 entrenadores, Tierra del Fuego culminó la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) tras 6 días de competencias. Estuvo organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) en Rosario, Santa Fe.

La delegación fueguina obtuvo tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, en una gran actuación, totalizando ocho valiosas preseas. Cerró su participación en el 18° lugar del medallero general (sobre un total de 24 distritos), en un exitoso final para el deporte de nuestra provincia.

Impulsando al deporte provincial, Tierra del Fuego compitió en las disciplinas: atletismo, para atletismo, lucha, judo, ajedrez, taekwondo y levantamiento olímpico, en el primer evento deportivo de alto rendimiento realizado en el país.

Los representantes fueguinos se midieron ante los mejores valores a nivel nacional, demostrando un rendimiento acorde al innovador certamen en el que, cada una de las federaciones deportivas nacionales se encargó de coordinar con el Comité Organizador las designaciones de los deportistas en cada una de sus provincias.

Los JADAR, llegaron para quedarse, y se convirtieron en el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina, que se disputará cada cuatro años y que es organizado en forma conjunta por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

El evento, reunió a más de 2.500 deportistas de los 24 distritos del país, y marca el inicio del nuevo calendario olímpico, siendo la antesala de los Juegos Odesur 2026, donde la provincia de Santa Fe será la sede.

Los deportistas fueguinos fueron asistidos y acompañados en toda la logística a lo largo de los Juegos por la Secretaría de Deportes, permitiendo a los protagonistas abocarse exclusivamente a la competencia.