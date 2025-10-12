El Gobierno de la Provincia acompañó las celebraciones por el 141° aniversario de Ushuaia en una jornada marcada por el orgullo, la historia y la participación de la comunidad fueguina.

Los festejos comenzaron con el acto protocolar en la sede de la Prefectura Naval Argentina y continuaron con el tradicional recorrido por los distintos puntos conmemorativos de la ciudad, finalizando con el desfile central que reunió a instituciones, escuelas, fuerzas armadas y de seguridad, junto a miles de vecinos y vecinas que se acercaron para compartir la celebración.

Estuvieron presentes en representación del Poder Ejecutivo provincial la Vicegobernadora Mónica Urquiza, la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo y el Ministro de Economía, Francisco De Vita, quienes participaron de las actividades junto a autoridades municipales, legisladores, representantes de instituciones y antiguos pobladores.

Durante su mensaje, la Vicegobernadora destacó el valor histórico y simbólico de Ushuaia como capital fueguina, subrayando el esfuerzo y la vocación de quienes la construyen día a día.

«Hoy estuvimos compartiendo una jornada muy especial para todos y todas. El clima nos acompañó y eso permitió que muchas familias pudieran acercarse, participar y disfrutar de este aniversario de nuestra querida Ushuaia. Es una alegría ver a la comunidad reunida, celebrando su historia y reafirmando su identidad con tanto orgullo y compromiso”, expresó Urquiza.

Fundada el 12 de octubre de 1884, Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y una referencia central en la vida institucional, social y cultural de la provincia. Su historia refleja el compromiso de generaciones que, con trabajo y sentido de pertenencia, consolidaron una comunidad que continúa fortaleciendo su identidad y su rol en el desarrollo fueguino.