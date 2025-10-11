El Comité de Seguimiento del Programa de Manejo de Poblaciones de Perros presentó los avances del Plan para cotrolar la población canina

En una nueva reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Manejo de Poblaciones de Perros creado por la Ley 1146, se presentaron los avances del Plan, como los conteos poblacionales y fiscalizaciones. Se anunció una inversión adicional con fondos de la ley para el control en áreas rurales y se conformaron dos comisiones para profundizar el trabajo en salud y legislación.

El encuentro contó con la participación de representantes de organismos provinciales, municipales e instituciones vinculadas al abordaje de esta problemática.

Durante la jornada se presentaron los principales avances logrados en el marco del plan, coordinado por el Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Ambiente. Entre ellos se destacaron el conteo poblacional de perros realizado en las tres ciudades, las encuestas a establecimientos rurales, las fiscalizaciones en centros de montaña y el relevamiento de daños productivos, entre otras acciones conjuntas.

Asimismo, se abordó el trabajo articulado con el Ministerio de Salud y los municipios en torno al eje del control de mordeduras y la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y acción territorial.

En materia de comunicación, se puso en valor la campaña “Cuidá a tu perro, cuidemos el ambiente”, que busca promover el cuidado responsable y el compromiso ciudadano para reducir la cantidad de perros sueltos en las ciudades y, en consecuencia, prevenir la formación de jaurías en zonas rurales, con impacto en la fauna y la producción.

Durante la reunión se informó además que, de los fondos recaudados por la aplicación de la Ley N° 1146, el Ministerio de Producción y Ambiente destinará una inversión adicional para fortalecer acciones prioritarias del plan. En esta primera etapa, los recursos se orientarán al control y monitoreo de perros en áreas rurales y tierras fiscales de la provincia.

La secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, destacó que, “este no es un problema de una sola institución, sino una responsabilidad compartida que requiere articulación, compromiso y continuidad en el trabajo; por eso desde el Gobierno provincial asumimos esta agenda como una prioridad ambiental, productiva y sanitaria”.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se resolvió conformar dos comisiones de trabajo específicas: una vinculada al eje de salud y municipios, y otra orientada a propuestas legislativas conjuntas entre los tres municipios y la provincia, con el acompañamiento permanente de la Secretaría de Ambiente.

Para más información consultar: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/programa-de-manejo-de-poblaciones-de-perros/