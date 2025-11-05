Comenzó la IV Reunión Anual y Asamblea General Ordinaria del Secretariado Permanente y ASUR en Ushuaia

Comenzó este miércoles en Ushuaia la IV Reunión Anual y Asamblea General Ordinaria del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (SPTCRA), coordinada por la Sindicatura General Municipal de Ushuaia (SIGMU), junto a la reunión de la Asociación de Entidades de Control Público del MERCOSUR (ASUR). Las actividades se desarrollarán hasta el viernes 7 de noviembre.

El acto de apertura tuvo lugar en el Hotel Las Hayas y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como a representantes de organismos de control de distintas provincias y municipios del país. También estuvieron presentes funcionarios del Gabinete municipal, miembros de la Legislatura Provincial y del Concejo Deliberante de Ushuaia.

Entre las autoridades invitadas se destacó la presencia de la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini; y, por parte de la Sindicatura General de la Nación, el síndico general adjunto Juan de Dios Bel.

El presidente de la SIGMU, Dr. Gastón Martinco, destacó que “durante las jornadas se llevarán adelante reuniones de trabajo, debates y votaciones para la elección de nuevas autoridades del Secretariado Permanente para el próximo período”. Asimismo, afirmó que “se desarrollarán intercambios de experiencias y acuerdos de cooperación institucional entre los distintos tribunales de cuentas, con el objetivo de fortalecer las políticas de control público y la transparencia en la gestión estatal”.

La presidencia actual del Secretariado está a cargo del Dr. Sergio Oste, quien subrayó el carácter federal y colaborativo del espacio, y puso en valor el rol del Instituto de Estudios Técnicos e Intercambio (IETEI), ámbito académico donde se promueven capacitaciones y acciones de fortalecimiento institucional.

En esta edición participa también ASUR, integrada por organismos de Paraguay y Brasil, además de delegaciones invitadas de El Salvador y Angola, reforzando el carácter internacional del encuentro. Ushuaia, anfitriona de la cuarta reunión del año tras los encuentros previos en Bariloche, Resistencia y Mendoza, vuelve a posicionarse como un punto de referencia en cooperación y control público en el Cono Sur.



