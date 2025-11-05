Se extienden las inscripciones para el Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur 2025 hasta el 7 de noviembre

El Ministerio de Educación realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre, una nueva edición del Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur, extendiendo el período de inscripción hasta el 7 de noviembre.

Las y los docentes interesados en participar, podrán escanear el código QR que encontrarán en los afiches en cada institución educativa o bien, ingresando al siguiente link

https://bit.ly/CongresoEducación2025

Esta nueva edición, se realizará de manera presencial en las tres ciudades, bajo la consigna “Camino hacia la Transformación Educativa», con la participación de destacadas figuras de la educación a nivel nacional e internacional, como María José Borsani, Gabriela Carnevale, Verónica Piovani, Beatriz Janin y el actual secretario de Estado de Educación de Espírito Santo, Brasil, Vitor De Angelo.

Cabe señalar que los días 13 y 14 de noviembre, el Congreso se realizará de manera presencial. En la ciudad de Río Grande se desarrollará en los Gimnasios de la Escuela N°2, del Colegio Centro Polivalente de Arte y del Instituto María Auxiliadora y en Ushuaia en los Gimnasios de la Escuela N°13, del Colegio Centro Polivalente de Arte y Casa del Deporte, distribuidos por turnos, según los espacios y modalidad de las y los docentes.

El turno mañana, será de 8:30 a 12:30h, turno tarde de 13:30 a 17:30h y turno vespertino de 18:00 a 21:00h. Este último grupo desarrollará sus actividades en el Gimnasio de la Escuela N°2 en Río Grande y en Ushuaia en el Gimnasio de la Escuela N°13.

En tanto en la ciudad de Tolhuin, el Congreso se desarrollará únicamente en Casa del Deporte, el 14 de noviembre, de 8:00 a 12:00h, a docentes de niveles inicial, primaria y educación especial y en el turno tarde de 13:00 a 17:00h, a nivel secundario.

El 15 de noviembre, se desarrollará por modalidad virtual, mediante transmisión en vivo a través del canal oficial de Youtube del Gobierno de la provincia.

Cabe mencionar que, con la inscripción, cada docente recibirá una confirmación a su correo electrónico, siendo justificada su inasistencia el día que será convocado, la acreditación se realizará en cada una de las sedes y la certificación correspondiente se podrá obtener luego de finalizado el Congreso, mediante una evaluación que estará disponible en Aulas Digitales.