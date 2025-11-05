La Municipalidad de Ushuaia abre concurso público para cubrir cargos en la Sindicatura General Municipal

La Municipalidad de Ushuaia en el marco del correspondiente concurso público y abierto de antecedentes y oposición, llama a inscripción de postulantes para cubrir el siguiente cargo: a) un (1) cargo de Síndico/a Arquitecto/a o Ingeniero/a; un cargo de Sindico/ a Contador/a y un cargo de Sindico/a Abogado/a en la Sindicatura General Municipal de la Ciudad de Ushuaia.

Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: a) ser vecino con CINCO (5) años de residencia efectiva y continua en la Ciudad de Ushuaia; b) ser argentino nativo, por opción o naturalizado, con DIEZ (10) años de ejercicio de la ciudadanía; c) tener como mínimo TREINTA (30) años de edad y d) poseer título profesional habilitante con CINCO (5) años de antigüedad en el ejercicio efectivo y continuo de la profesión.

Las inscripciones de postulantes se realizarán entre la hora 10:00 y la hora 14:00 del día veinte ( 20) de noviembre de 2025, no rigiendo a tales fines el plazo de gracia de las dos primeras horas del día siguiente. Las mismas deberán ser presentadas en la Escribanía General Municipal, sita en calle Arturo Coronado N° 486, piso 1°, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos y adjuntarse la documentación detallada en el Anexo II del Decreto Municipal N° 1 C 49 / 2025.

Todos los concursantes deberán constituir domicilio en la Ciudad, no pudiendo hacerlo en oficinas públicas, donde serán válidas y vinculantes todas las notificaciones que se les cursen. No serán considerados aquellos antecedentes que no se encuentren fehacientemente acreditados al momento de la inscripción, mediante sus pertinentes certificados presentados de conformidad con la normativa vigente.

Deberá acompañarse, asimismo, declaración jurada de no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, de conformidad con lo estipulado por el artículo 120 de la Carta Orgánica Municipal.



ANEXO II— DECRETO MUNICIPAL N° 1849/2.025



EDICTO LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Currículum vitae adjuntando copias certificadas que avalen los antecedentes enumerados en el mismo.

b) Copia certificada de D.N.I.

c) Copia certificada de título profesional correspondiente, emanado de Universidad reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación.

d) Copia certificada de la inscripción en el Colegio Profesional correspondiente.

e) Constitución de domicilio en la Ciudad de Ushuaia.

f) Certificado de Reincidencia otorgado por la autoridad pública pertinente.

g) Declaración Jurada de no encontrarse incurso/a en ninguna de las inhabilidades estipuladas en el Artículo 120 de la Carta Orgánica Municipal.

El presente deberá ser entregado por el postulante firmado y con la documentación presentada.