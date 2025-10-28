Índice de peligrosidad de incendios 28/10/2025

El día de hoy, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia está prohibido hacer fuego, aun en sitios habilitados, mientras que en la ciudad de Tolhuin, está permitido hacer fuego, únicamente en campings habilitados.

📍 Recordá que el uso de calentador homologado y a gas está permitido en todo el ámbito provincial

🌿 Es fundamental seguir las indicaciones para proteger nuestros bosques. Consultá los sitios habilitados para hacer fuego acá:

https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/temporada-de-incendios/

⚠️ Ante cualquier emergencia, comunicate al 103 o 911.

NaturalezaSinFuego