Con gran participación se realizó el 3° Encuentro Provincial de Educación Artística

El Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS, llevó adelante en la ciudad de Ushuaia el 3er Encuentro Provincial de Educación Artística «Territorio e Identidad: Fortaleciendo los Lenguajes Artísticos en Tierra del Fuego AeIAS».

El evento reunió a más de 70 docentes de lenguajes artísticos y estudiantes de carreras afines, quienes pudieron compartir dos jornadas de talleres y charlas, experiencias, reflexionar sobre los desafíos actuales y explorar estrategias para fortalecer el papel de las artes en la educación, destacando la importancia del territorio y la identidad cultural en la región.

Al respecto, el director Provincial de Educación Artística, Matías Tesuri, agradeció a las y los participantes y destacó que “el arte se reconoce como derecho, expresión y campo de conocimiento y estamos muy felices de la participación de todas y todos, compartiendo experiencias, invitando a repensar la enseñanza y celebrando el poder transformador del arte en la escuela”.

En esta edición disertaron la Licenciada Mariel Acaso, la Profesora Nathalie Collomb y la Trabajadora Social Clara Garmendia del área de Arte y Salud en el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata “Sor María Ludovica”, con la propuesta “Juguemos en el bosque”.

Asimismo estuvo presente la Dra. Susana Espinoza, con la propuesta “Artes integradas y Educación: de todos los lenguajes un lenguaje”, de CABA, quien destacó la gran cantidad de participantes fueguinos, mencionando que “es una experiencia que tiene que ver con lo que la sociedad hoy tanto necesita, compartir y pensar que el arte claramente es el camino que nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, que no debe estar en podio en una elite, sino en todos los días; todos somos de una manera artistas porque somos seres sensibles y expresantes. Me voy muy plena de compartir experiencias en este lugar tan soñado”.