AGENDA DE ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

📅 𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟯𝟭 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘

📍RÍO GRANDE

  • 🎃 Dulce o truco: Jornada de terror en el SUM Patagonia
    10 a 20 h | SUM Patagonia (Patagonia 470)
  • 🏥 Espacio de atención de salud sexual y reproductiva
    11 a 14 h | Prefectura Naval 333
  • 🤱 Charla de Preparto y Parto
    15 h | Sum del Hospital Regional Río Grande
  • 🏥 Taller sobre enfermedades crónicas: Presión arterial y uso del glucómetro
    15h | SUM Patagonia (Patagonia 498)
  • 🖼 Muestra de arte: Mareas interiores
    19 a 21 h | Museo Fueguino de Arte (Niní Bernardello 319)

📍TOLHUIN

  • 🎀 Charla «Prevención del cáncer de mama»
    10:30 h | CIC (Ramón Carrillo 168)

📍 USHUAIA

  • 🌱 Huerta en tu CAPS
    14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)
  • 💃Encuentro tangoterapia y ACV
    14 a 16 h | Cafetería del Centro Provincial de Rehabilitación (Onachaga 146)
  • ✍️Taller de escritura: Destinado a adolescentes y jóvenes
    14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)
  • 🧩 Juegoteca Isla de Juegos
    15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)
    Inscripción: 2901-618481
  • 🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes
    18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)

📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟭 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

📍RÍO GRANDE

  • 🏓 Provincial de Tenis de Mesa
    9 a 19 h | Polideportivo Maria Auxiliadora
  • 🏒 Liga de Hockey Rollers (2da fecha)
    10 a 17 h | Gimnasio Escuela N° 2
  • 🏥 Salud más cerca: Asesorías integrales de salud
    11 a 14 h | Comedor «Fuerza del Corazón» (Santa Isabel 123)

📍TOLHUIN

•💃 Masterclass de Zumba
19 a 21 h | Casa del Deporte

📍USHUAIA

  • 👟 Atletismo: Campuss
    10 h | Pista Municipal de Atletismo

•👗 Tussock: Intervención textil en vivo
17 a 18 h | Secretaría de Cultura (Deloqui 1465)
Inauguración: de 19 a 21h

📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟮 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

📍USHUAIA

  • ⚽️ Torneo Nacional de Futsal Sub-17
    12 h | Casa del Deporte
