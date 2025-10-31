AGENDA DE ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

📅 𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟯𝟭 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘
📍RÍO GRANDE
- 🎃 Dulce o truco: Jornada de terror en el SUM Patagonia
10 a 20 h | SUM Patagonia (Patagonia 470)
- 🏥 Espacio de atención de salud sexual y reproductiva
11 a 14 h | Prefectura Naval 333
- 🤱 Charla de Preparto y Parto
15 h | Sum del Hospital Regional Río Grande
- 🏥 Taller sobre enfermedades crónicas: Presión arterial y uso del glucómetro
15h | SUM Patagonia (Patagonia 498)
- 🖼 Muestra de arte: Mareas interiores
19 a 21 h | Museo Fueguino de Arte (Niní Bernardello 319)
📍TOLHUIN
- 🎀 Charla «Prevención del cáncer de mama»
10:30 h | CIC (Ramón Carrillo 168)
📍 USHUAIA
- 🌱 Huerta en tu CAPS
14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)
- 💃Encuentro tangoterapia y ACV
14 a 16 h | Cafetería del Centro Provincial de Rehabilitación (Onachaga 146)
- ✍️Taller de escritura: Destinado a adolescentes y jóvenes
14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)
- 🧩 Juegoteca Isla de Juegos
15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)
Inscripción: 2901-618481
- 🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes
18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)
📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟭 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
📍RÍO GRANDE
- 🏓 Provincial de Tenis de Mesa
9 a 19 h | Polideportivo Maria Auxiliadora
- 🏒 Liga de Hockey Rollers (2da fecha)
10 a 17 h | Gimnasio Escuela N° 2
- 🏥 Salud más cerca: Asesorías integrales de salud
11 a 14 h | Comedor «Fuerza del Corazón» (Santa Isabel 123)
📍TOLHUIN
•💃 Masterclass de Zumba
19 a 21 h | Casa del Deporte
📍USHUAIA
- 👟 Atletismo: Campuss
10 h | Pista Municipal de Atletismo
•👗 Tussock: Intervención textil en vivo
17 a 18 h | Secretaría de Cultura (Deloqui 1465)
Inauguración: de 19 a 21h
📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟮 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
📍USHUAIA
- ⚽️ Torneo Nacional de Futsal Sub-17
12 h | Casa del Deporte