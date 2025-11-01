Alerta meteorológica por vientos intensos y posibles nevadas

La Secretaría de Protección Civil comunica a la población que, de acuerdo con la información meteorológica analizada, se mantendrá un estado de alerta amarilla por condiciones climáticas adversas para lo que resta de este viernes 31 de octubre y durante toda la jornada del sábado 1 de noviembre.

Para este sábado 01 por la tarde, se prevén vientos muy intensos que afectarán especialmente a la zona norte de la región. Mientras que el domingo 2, la condición de fuertes vientos se extenderá a las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde se esperan ráfagas de gran intensidad.

El monitoreo meteorológico indica posibilidades de nevadas en zonas altas durante este período.

Se recomienda a la población asegurar elementos sueltos en patios. Evitar la circulación innecesaria durante los momentos de mayor intensidad del viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.