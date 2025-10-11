Hoy empieza la 2ª Expo “Emprender desde el Sur” 

Este sábado 11 y domingo 12 de octubre, desde las 13 hasta las 20 horas, en el Polideportivo “Carlos Margalot”, los y las riograndenses que recorran la Expo se encontrarán con stands de productos regionales y gastronómicos a cargo de emprendedores y Pymes, una sección de cafetería, rondas de negocios y charlas que fortalezcan el desarrollo económico local.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo con el objetivo de continuar brindando herramientas, generar contactos y compartir conocimientos; facilitar el encuentro con aliados estratégicos y fomentar redes de comercialización.

Durante el evento participarán emprendimientos y pymes en proceso de escalabilidad, así como también proyectos en etapas de consolidación productiva, comercialización o expansión. Con esta segunda edición, se busca afianzar un espacio de visibilidad, formación y proyección comercial orientado al desarrollo económico local y con fuerte compromiso territorial.

La Expo contará con más de 80 stands de productos y servicios regionales, demostraciones en vivo y paneles de experiencias donde emprendedores compartirán sus historias de crecimiento y expansión desde el sur hacia otros mercados.