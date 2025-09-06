Personal de la Dirección de Bacheo de la Municipalidad avanza con los trabajos de reparación de la red vial de la ciudad





Personal de la Dirección de Bacheo de la Municipalidad de Ushuaia avanza con los trabajos de reparación de la red vial en diversos sectores de la ciudad, en función de un cronograma de tareas que tiene como eje las arterias de mayor tránsito para luego llegar a calles complementarias.



En las últimas jornadas se realizaron intervenciones en Alem y Tari, Kuanip y Orcadas del Sur, avenida Yrigoyen y Almirante Irizar, Isla Soledad, sectores de Héroes de Malvinas entre las 640 Viviendas y la rotonda del Polivalente de Artes, rotonda de ingreso a Andorra, y avenida Maipú y Belgrano.



Las tareas comprenden la demarcación del bache, la limpieza de la superficie deteriorada, recambio de suelo de ser necesario, colocación de asfalto en frío y compactación.



La subsecretaria de Coordinación y Gestión de Obra Pública, Irupé Petrina, destacó que los trabajos se realizan con personal y maquinaria del Municipio y tienen como objetivo “mejorar la transitabilidad y dar respuesta a la demanda de los vecinos incluso en condiciones climáticas adversas”.