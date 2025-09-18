La Municipalidad de Ushuaia realizará una nueva edición del taller gratuito de manipulación de alimentos

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, a través del Punto Digital, llevará adelante una nueva edición del taller gratuito de manipulación de alimentos, destinado a vecinos y vecinas de la ciudad mayores de 18 años.

La capacitación se dictará en tres encuentros presenciales los días 24, 25 y 26 de septiembre, de 10 a 12 horas, en la sede del SOEM, ubicada en 8 de Noviembre 284.

El taller tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas sobre higiene y manipulación segura de alimentos, conocimientos fundamentales para garantizar la inocuidad alimentaria, promover la salud comunitaria y favorecer procesos de formación e inserción laboral.

Los cupos son limitados y te podes inscribir al siguiente link https://inscripciones.website/enlaces/

y se entregarán certificados de asistencia.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2901 600478 o a través de las redes sociales de @puntodigitalushuaia.