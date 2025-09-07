La Municipalidad de Ushuaia inauguró la 25° edición del Ushuaia Joven

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, inauguró la 25° edición del Ushuaia Joven en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi. La propuesta se realiza en el marco del Mes de las Juventudes y reúne a estudiantes de los últimos años de los colegios secundarios de la ciudad en un espacio de competencia y encuentro.

Más de 500 jóvenes participaron de las actividades del primer día, entre ellas la selección de los característicos colores para la competencia. Estuvieron presentes la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina y el coordinador de Juventudes Agustín Monzón.

Molina destacó la trayectoria del programa «dándole la bienvenida a esta nueva edición del Ushuaia Joven, que sigue fortaleciendo la identidad de las y los jóvenes de la ciudad. Este año se volcó presupuesto para seguir haciendo crecer este espacio de encuentro con actividades deportivas, culturales y artísticas y premios para acompañar los gastos de egreso y fiesta».

Por su parte, Monzón manifestó sentirse «muy contento ver la sala llena y que comienza un mes cargado de actividades por y para las juventudes, compartiendo junto a sus compañeros y compañeras momentos que seguramente dejarán muchas emociones».

La propuesta se desarrollará a lo largo de septiembre con múltiples actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas. Para conocer más sobre la agenda de la 25° edición del Ushuaia Joven, las y los interesados pueden visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush