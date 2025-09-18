La Municipalidad de Ushuaia invita a “Caminar Colectivamente por la Paz” este domingo 21 de septiembre

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco del Día Internacional de la Paz, invita a vecinos y vecinas a “Caminar Colectivamente por la Paz” este domingo 21 de septiembre a las 15:00 horas en el espacio verde de Marcos Zar y Provincia Grande.

La propuesta, que es impulsada por el Proyecto Educativo, Cultural y Ambiental por la Paz 2025 “Laberinto Camina la Luz del Sur” y estará a cargo de la embajadora de la Paz, la profesora Laura Aguilera Mendienta. La misma será libre y gratuita contando con diversos talleres de danzas y artes visuales como el de Afro y Yoga dictado por Macarena Trossero, Danzas Circulares a cargo de Sandra Castro, un taller de Mandala brindado por Silvana Minue y Mosaiquismo por Laura Aguilera.

Vanina Ojeda, subsecretaria de Cultura, destacó “poder ser parte de este tipo de propuesta, que buscan visibilizar fechas trascendentes como es el Día Internacional de Paz desde nuestra ciudad, entregando un mensaje de esperanza en este mundo que se ha cargado de tanta violencia, así como concientizar sobre el medio ambiente y crear comunidad entre vecinos y vecinas desde este pulmón verde que debemos preservar entre todos. Desde la gestión municipal, vamos a seguir fortaleciendo estas actividades que comparten esta visión de concientización y compromiso con nuestro entorno”.

Quiénes deseen más información sobre la actividad “Caminar Colectivamente por la Paz”, podrán contactarse al teléfono 2901-415006 o al mail lplanetadeorigen@gmail.com, así como visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.