La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la primera jornada de la Fiesta de las Colectividades

En el marco del Día del Inmigrante, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU), llevaron adelante la primera jornada de la Fiesta de las Colectividades en el Microestadio José “Cochocho” Vargas.

La propuesta, que celebra su 23° edición, continuará el sábado 6 de septiembre a partir de las 20 horas. Vecinas y vecinos podrán disfrutar de los tradicionales platos típicos de cada colectividad, además de exposiciones de trajes, música, artesanías y danzas, con un bono contribución de $2.000. En esta oportunidad participan 25 colectividades de la ciudad, el Centro de Ex Combatientes de Ushuaia y el grupo Hilanderas del Sur.

La secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, agradeció “a las más de 25 colectividades que participan y a los vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de esta gran fiesta popular. Nos llena de orgullo ver un ‘Cochocho’ colmado en esta primera jornada e invitamos a toda la comunidad a sumarse a estos festejos que enaltecen nuestra multiculturalidad y fortalecen nuestra identidad”.