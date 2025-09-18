Parlamento Juvenil: «es fundamental que las juventudes tengan estos ámbitos donde se escuchen sus voces»

Las juventudes que integran el Parlamento Juvenil del MERCOSUR presentaron en Casa de Gobierno los temas y propuestas elaboradas durante la instancia provincial del programa. El encuentro fue encabezado por el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo y la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga.

En esta oportunidad los y las estudiantes compartieron con las autoridades provinciales los debates trabajados en los cuatro ejes centrales de la edición 2025: Equidad, Derechos y Diversidad; Identidad, Participación y Comunidad; Formación para el Futuro y Desarrollo Laboral; y Sostenibilidad, Cuidado del Entorno y Bienestar.

El jefe de Gabinete, Agustín Tita, valoró el compromiso de las juventudes y afirmó que “es fundamental que puedan tener estos ámbitos de debate donde se escuchen sus voces y se construyan políticas con su mirada y participación”, señaló.

El parlamentario Juvenil Natanael Zacarias representante del eje Identidad, Participación y Comunidad expresó a su vez que “este espacio fue una oportunidad para demostrar que como jóvenes no solo queremos participar, sino también transformar. Cuando hablamos de identidad, hablamos de nuestra historia y de la importancia de la Causa Malvinas. Queremos que esa voz tenga peso real en las decisiones que nos afectan”.

“Nos sentimos muy cómodos presentando lo que venimos debatiendo todo el año, ser recibidos por ministros y conocer Casa de Gobierno en donde se toman decisiones para nuestra provincia. Fue fantástico, estamos muy agradecidos por la oportunidad” concluyó.

Por su parte, la secretaría de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, destacó la importancia del espacio y subrayó que “hemos tenido un encuentro súper gratificante. Abrir las puertas al diálogo en un espacio tan importante permitió que los jóvenes pusieran voz respecto a todo el trabajo realizado bajo el programa Parlamento Juvenil del Mercosur. No solo se expresaron en torno a los ejes abordados, sino que también pudieron plantear demandas puntuales y nuevas propuestas para repensar la educación y el rol de los jóvenes en el desarrollo de las instituciones educativas”.

En esta edición participaron 33 instituciones educativas de toda la provincia, en un proceso que contempló instancias institucionales, locales y provinciales. El documento final elaborado por las juventudes fueguinas fue elevado a las autoridades, consolidando un espacio de protagonismo juvenil que impacta en la construcción de políticas públicas y educativas.