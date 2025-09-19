Más de mil trescientos niños y niñas recorrieron la expo “Conectando Infancias: Juego, Tecnología y Creatividad”

El Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS llevó adelante con gran éxito y convocatoria la primera edición de la “Expo Educación Inicial: Conectando Infancias: Juego, Tecnología y Creatividad», en el marco del Mes de las Infancias.

Se realizó en las tres ciudades con el fin de visibilizar y poner en valor las propuestas pedagógicas relacionadas a los proyectos específicos de informática realizadas por las maestras de nivel inicial de los jardines de infantes públicos de la provincia, las cuales a través del juego integraron la Educación Digital, la Programación y la Robótica.

La directora provincial de Nivel Inicial, Celeste Ludueña, comentó que “fue un éxito, un espacio de encuentro, de invitación al juego, de visibilización y de construcción colectiva, donde las docentes que tienen a cargo los proyectos específicos de informática pudieron compartir sus propuestas en torno a la educación digital”.

En la ciudad de Río Grande alrededor de 700 niños y niñas del nivel inicial concurrieron a la Expo y circularon por los diferentes stands creativos. En Ushuaia lo hicieron más de 450 estudiantes y en Tolhuin 200.

“Esta propuesta no solo puso en valor las propuestas tecnológicas sino que también nos permite visibilizar la innovación en las propuestas educativas y las capacitaciones que vienen realizando las docentes con la Dirección de Educación Digital, que ayuda a fortalecer e intercambiar prácticas pedagógicas en torno a la educación digital, programación y robótica” dijo Ludueña.

“Fue un espacio lúdico e interactivo con el juego como eje central, donde podían explorar diferentes propuestas vinculadas con la tecnología, destacando el trabajo de las maestras jardineras como el primer eslabón de la educación obligatoria” finalizó la funcionaria.