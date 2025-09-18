Funcionarios municipales participaron de la celebración del Día Nacional de Chile

La Municipalidad de Ushuaia acompañó la conmemoración del Día Nacional de Chile organizada por el Consulado del país vecino en la ciudad, que tuvo lugar en el Museo Marítimo de Ushuaia.

En representación intendente asistieron la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti; la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina; y el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili, quienes compartieron el encuentro junto a representantes de instituciones locales, referentes de la colectividad chilena y autoridades consulares.

Los.funcionarios destacaron la relevancia de este tipo de celebraciones para fortalecer los vínculos de hermandad y cooperación entre comunidades vecinas.

Subrayaron también la importancia de los lazos históricos, culturales y sociales que unen a Ushuaia con la República de Chile, reforzando el espíritu de fraternidad que caracteriza a ambas comunidades.