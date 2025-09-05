La Municipalidad de Ushuaia realizó el segundo taller de estimulación cognitiva en la Casa de Ushuaia en Buenos Aires

La Municipalidad llevó adelante en la Casa de Ushuaia el segundo taller de estimulación cognitiva destinado a jubilados y jubiladas de la ciudad que residen en Buenos Aires.

Se trata de un espacio de encuentro con un enfoque lúdico, orientado al desarrollo de la memoria, la concentración, la agilidad en la toma de decisiones y la plasticidad mental.

La actividad estuvo a cargo de la psicóloga de la Casa de Ushuaia, Soledad Lemus Müller, quien explicó que “en el taller se trabajan, a partir de recursos lúdicos y pedagógicos, seis funciones cognitivas para los adultos mayores”.

Asimismo, resaltó que “es también un espacio en el que pueden compartir entre ellos y crear comunidad, pese a estar lejos de nuestra ciudad. Se divirtieron mucho, y forjar esos lazos forma parte de lo valioso de este espacio”.