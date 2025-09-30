Mes de las Maternidades: nueva edición de “Feriantes del Fin Del Mundo” en Río Grande

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, a través de la Secretaría de Representación Política, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el marco del mes de las maternidades.

La actividad se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 12:00 a 20:00 horas en el Gimnasio de la Escuela Provincial Nº 2 (Rivadavia 599), en la ciudad de Río Grande.

En esta edición especial, vecinas y vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas de emprendedoras y emprendedores locales en rubros como indumentaria, tecnología, accesorios y artesanías, ideales para encontrar el regalo perfecto para el día de la madre. Además habrá un patio gastronómico con opciones para todos los gustos.