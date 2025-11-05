Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Se desarrolló la segunda fecha de la Liga Fueguina de Hockey Roller en Río Grande

El Gimnasio de la Escuela N°2 de Río Grande fue escenario de la segunda fecha de la Liga Fueguina de Hockey Roller, organizado por la Comisión Provincial de Hockey Línea y Hielo, en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia.

El evento reunió a los clubes: Vultur, Los Ñires y CAU de la ciudad de Ushuaia, además de los representantes locales: Dragones y Vikingos.

Cabe mencionar que también se desarrollaron los encuentros para las categorías sub-14, sub-16 y Mayores Damas. Además hicieron lo propio la categoría Mayores Hombres, resultando campeón del torneo Dragones.

Resultados:
H14
1° CAU
2° Dragones
3° Vikingos

H16
1° CAU
2° dragones

MAYORES DAMAS
1° Dragones
2° Ñires
3° CAU

MAYORES MASCULINOS
1° Dragones
2° Vikingos
3° CAU Wallner

