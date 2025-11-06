Segundo episodio de “Industria en Vivo”: Luis Bernal y Agustín Duval analizan la industria alimentaria

El Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia llevará adelante el segundo episodio del ciclo de streaming “Industria en Vivo”. La transmisión se realizará el lunes 10 de noviembre, a las 17 horas, a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS.

En esta oportunidad participarán Luis Bernal, gerente de Producción de Gastronomía del Sur (GDS), y Agustín Duval, socio de la Planta de Crustáceos Tierra del Fuego, quienes compartirán sus experiencias en el sector de la industria alimentaria: sus inicios, el impacto de su actividad en la matriz productiva provincial, y su visión sobre los desafíos y oportunidades del rubro.

El ciclo busca visibilizar experiencias del ámbito industrial y emprendedor, desde una mirada práctica y distendida, promoviendo un espacio de conversación sobre la producción, la gestión y las herramientas útiles para fortalecer al sector.

El encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y contará con la conducción de Alejandra Man, secretaria de Industria y Promoción Económica, y Juan Schvartzman Giordano.

El episodio podrá verse en vivo en: https://youtube.com/live/6qCFvSgmamE?feature=share

