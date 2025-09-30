“Habilitar la instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia es un acto de entrega de nuestro territorio»

El frente Defendamos Tierra del Fuego, expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, quien manifestó su acuerdo con la creación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia, minimizando el impacto histórico y político de la presencia extranjera en el Atlántico Sur.

La polémica se suma a la conmoción generada esta mañana, cuando se conoció que el presidente Javier Milei autorizó mediante decreto el arribo de tropas norteamericanas a Ushuaia para la realización de ejercicios militares, pasando por encima de las atribuciones que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 28, le otorga al Congreso de la Nación.

En ese sentido, desde el frente señalaron que “ignorar que los Estados Unidos son aliados incondicionales del Reino Unido —la misma potencia que ocupa de manera ilegal nuestras Islas Malvinas y explota de forma ilegítima los recursos naturales en el Atlántico Sur— constituye una falta de respeto a la memoria colectiva de los argentinos y una amenaza directa a nuestra soberanía”.

En la misma línea, advirtieron que “la sola posibilidad de habilitar la instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia no sólo implicaría un acto de entrega de nuestro territorio, sino que además colocaría a Tierra del Fuego como un objetivo estratégico de alto valor para organizaciones terroristas internacionales, exponiendo a toda nuestra comunidad a riesgos inadmisibles”.

Asimismo, calificaron como “preocupante la obediencia ciega de un candidato local a un proyecto nacional que pretende entregar la soberanía al mejor postor, sacrificando la integridad de nuestra provincia y la seguridad de nuestro pueblo en nombre de la especulación financiera y la subordinación política”.

Finalmente, el frente reafirmó que “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no se negocian. Nuestra responsabilidad es defender la soberanía argentina, la paz en la región y el futuro de las próximas generaciones, frente a cualquier intento de sometimiento o entrega”.