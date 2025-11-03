El Municipio lanza la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata 2025

“Cuidarse también es cosa de hombres” es el lema de esta campaña que impulsa el Municipio de Río Grande. La misma está destinada a hombres y diversidades desde los 45 años con o sin obra social y tiene como fin fomentar la prevención del cáncer de próstata a partir de su detección temprana. A partir del 17 de noviembre se extenderá esta iniciativa que forma parte de las acciones de prevención y promoción que impulsa la Secretaría de Salud.

El Municipio de Río Grande lanza por segundo año consecutivo el Programa de Prevención de Cáncer de Próstata. Esta decisión es en virtud de la gran convocatoria que tuvo su primera edición en 2024, durante la cual se logró detectar a tiempo casos de cáncer de próstata en estadios iniciales, permitiendo que los pacientes recibieran tratamientos curativos y hoy se encuentren en control y seguimiento activo por parte del equipo médico urológico.

La iniciativa está destinada a hombres y diversidades a partir de los 45 años, con o sin obra social, quienes podrán acceder a consultas con especialistas en urología como así también a pruebas gratuitas para la detección y diagnóstico temprano. Las atenciones se llevarán a cabo en todos los Centros Municipales de Salud, y en el Centro de Especialidades Médicas.

Cabe destacar que las atenciones son totalmente gratuitas, están coordinadas por el equipo de salud municipal. Contará con la participación de cuatro urólogos, quienes estarán a cargo de las evaluaciones y controles en los distintos Centros Municipales de Salud, garantizando una atención integral y especializada.

La inscripción comienza este lunes 3 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Aquellos interesados en acceder a esta Campaña deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/4olfw8G.

Río Grande continúa fortaleciendo su sistema municipal de salud pública, acercando programas de prevención a cada barrio. Con cada acción, más vecinos acceden gratuitamente a la atención médica, generando mayor conciencia sobre la importancia del cuidado preventivo y promoviendo una ciudad más saludable y comprometida con la vida.