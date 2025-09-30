Río Grande presentó su presupuesto 2026 de $173 mil millones, con prioridad en lo social, las obras y los servicios

Desde el Ejecutivo Municipal detallaron los ejes principales sobre los cuales se asienta el proyecto de presupuesto 2026 que asciende a 173 mil millones de pesos. Serán prioridad la sostenibilidad de los servicios públicos, la asistencia y promoción social, y la inversión en infraestructura con fondos propios, en un contexto nacional de fuerte incertidumbre económica.

De dicha cifra, 159 mil millones de pesos corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal; 10 mil millones al Concejo Deliberante, 2 mil millones al Tribunal de Cuentas y mil millones al Juzgado de Faltas. Dicho presupuesto presentado constituye la principal herramienta de planificación y la expresión financiera de un modelo de gestión que tiene como objetivo sostener y mejorar los servicios públicos de nuestros vecinos.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de contar con un presupuesto ordenado y equilibrado, reafirmando su compromiso con la administración responsable, la transparencia y la equidad distributiva. El Presupuesto 2026 permitirá garantizar la continuidad de servicios esenciales como agua potable, recolección de residuos, mantenimiento de espaciosw1 públicos, fortalecimiento de la salud y programas educativos y culturales.

En cuanto al último año, explicaron que el accionar abarcó la ampliación de la asistencia alimentaria, obras de saneamiento y mejoramiento vial, la creación de nuevos espacios municipales como el recientemente inaugurado Centro de Bienestar para Personas Mayores, la continuidad de programas de prevención de salud, sistema de reciclado y un equilibrio fiscal que garantiza previsibilidad. Asimismo, y bajo la premisa de que la inversión en las nuevas generaciones es la mejor garantía de futuro, se fortalecieron los Centros Deportivos Municipales, los programas de becas educativas y culturales y los espacios de participación ciudadana.

Vale recordar que, desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional suspendió el envío de recursos para obra pública. Ante ello, el Municipio asumió con fondos propios la continuidad de proyectos prioritarios: pavimentación, mantenimiento de redes pluviales, infraestructura sanitaria y espacios recreativos. La finalización del nuevo natatorio municipal y la construcción del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad de nuestros Héroes de Malvinas son la materialización de este compromiso asumido por la gestión del intendente Martín Perez.

Desde el Ejecutivo Municipal remarcaron que la asignación de recursos para la asistencia y promoción social no se concibe como un gasto, sino como una inversión en dignidad, igualdad de oportunidades y cohesión comunitaria. En esa línea, y por sexto año consecutivo, se destinan partidas específicas para cobertura alimentaria, acceso a la salud, protección de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad y acompañamiento a adultos mayores.

El presupuesto no es un mero documento técnico, sino también una declaración de principios y valores. “Cada peso invertido está orientado a proteger a los vecinos, sostener la inversión social, promover el bienestar general y fortalecer el Modelo Río Grande”, remarcaron desde la Gestión.

En referencia a los pilares de la Gestión tales como ampliación de la matriz productiva, desarrollo territorial sostenible, política integral de cuidados igualitarios, identidad y talento local e innovación pública y administración eficiente, refirieron que los mismos reflejan la visión estratégica de una Río Grande moderna, inclusiva y democrática, preparada para enfrentar los desafíos presentes y futuros.

Por último, desde el Municipio hicieron hincapié en que el presupuesto es una herramienta de todos los vecinos y vecinas; y que su aprobación será una señal de unidad institucional y de compromiso con cada riograndense.

