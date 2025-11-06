Vuelve “Tu Mercado” a Tolhuin con una propuesta renovada para toda la familia

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, anunció una nueva edición de “Tu Mercado” en la ciudad de Tolhuin, una iniciativa que continúa consolidándose como política pública de cercanía, cuidado y fortalecimiento del entramado local.

La jornada se desarrollará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el Colegio Provincial Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379), con una propuesta integral que combina productos esenciales, producción local, salud y actividades culturales.

Sobre la nueva realización de la jornada, el ministro de Economía, Francisco Devita expresó que siempre es una alegría anunciar estas acciones, porque sabemos que Tu Mercado no es solo una feria, es una política pública que acompaña, escucha y construye comunidad. Cada edición es una oportunidad para que el Estado esté presente donde más se necesita.

Vecinas y vecinos podrán acceder a productos de la canasta básica a precios accesibles, así como a una variada oferta de emprendimientos locales, artesanías, gastronomía regional y creaciones manuales. Además, estará presente el stand de salud, donde se realizará la entrega gratuita de vitamina D y la colocación de vacunas, promoviendo el acceso a derechos y el cuidado integral de la comunidad.

Al respecto, el ministro de Economía, Francisco Devita, destacó que la propuesta también incluirá espacios culturales y recreativos para disfrutar en familia. El sábado a las 18:00 h, se presentará un show de piano y canto a cargo de la profesora Brisa Pereyra, quien compartirá su arte con el público. En tanto, el domingo de 16 a 18 h, se dictará un seminario de maquillaje, ideal para quienes deseen aprender nuevas técnicas o iniciarse en el rubro.

Tu Mercado es mucho más que una feria: es un espacio de encuentro, de acceso y de construcción colectiva. Una propuesta que crece con cada edición, impulsando la economía local y promoviendo el bienestar de todas y todos.