«El Municipio ha estado trabajando mucho»: las serenatas estudiantiles volvieron a Río Grande con emoción, respeto y espíritu de Malvinas

Abigail Barrientos habló de las tradicionales serenatas estudiantiles, que este año volvieron a reunir a cientos de jóvenes en el cono de sombra y demostró gran emoción.

“Nos llegó el horario de las serenatas. Es la última semana que disfrutan los chicos, se reúnen en el cono de sombra y la verdad es que el Municipio de Río Grande ha estado trabajando mucho para la seguridad» de ellos, destacó.

Luego compartió la palabra de Sebastián Águila, director de Defensa Civil, quien celebró que la primera noche del evento se desarrollara sin incidentes: “Se acercaron entre 900 y mil chicos a compartir el inicio de la serenata 2025. Todo se dio con normalidad, tanto el ingreso como la jornada y el despeje. Ha sido un trabajo exitoso”.

Águila subrayó el buen comportamiento de los jóvenes: “Año a año va mejorando. Hay un trabajo previo de distintas áreas municipales que acompañan a los chicos. Se han comportado de manera muy respetuosa, muy atentos, se han ido a divertir y se han cuidado entre ellos”.

El funcionario también contó que este año se sumó una carpa gamer y una carpa de hidratación, además de juegos y espacios para compartir. “Ha sido una jornada muy positiva. Esperamos que las próximas sean iguales”, expresó.

En cuanto al clima, que suele ser un factor determinante en Tierra del Fuego, Águila reconoció que “las jornadas de viento fuerte se dieron hasta el lunes, pero después el tiempo mejoró”, aunque el frío se hizo sentir: “En la primera noche se sintió mucho, mucho el frío, pero los chicos con las ganas de divertirse no lo sienten tanto como nosotros, que estamos trabajando”, bromeó.

Más de 150 agentes municipales y fuerzas de seguridad participaron de los operativos de control, tránsito y acompañamiento a los adolescentes. “Se les recomienda que disfruten, que si ven algo fuera de lo habitual lo informen. Hay un control estricto de ingreso, pero los chicos se comportaron muy bien”, afirmó Águila.

Barrientos remarcó que la serenata “empieza a la medianoche y finaliza cerca de las 4:45, con el acompañamiento de personal municipal y de Defensa Civil que se encarga de garantizar el regreso seguro de todos los jóvenes, ya sea en remises, colectivos o con sus padres”.

Finalmente, Barrientos compartió un momento que se volvió viral: un video en el que los jóvenes entonan la Marcha de Malvinas durante una de las noches de serenata. “Fue impresionante, los chicos cantando como si fuera la selección argentina. Realmente emocionante”, expresó. El video, grabado en Río Grande, ya superaba las 15 mil visualizaciones en redes sociales y fue bautizado por muchos como “Orgullo argentino”.

“Ojalá se viralice más y llegue a los canales nacionales, para que vean el sentimiento que hay en Tierra del Fuego”, deseó Barrientos.