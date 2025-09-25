Salud visual: ya realizaron más de 8000 controles y se entregaron alrededor de 4000 lentes

Esta política pública, impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, ya lleva cuatro años de implementación y se ha consolidado como un programa fundamental para promover la equidad en el acceso a la salud visual de infancias, adolescencias y personas mayores de la ciudad.

El Municipio destina recursos a fin de dar continuidad y afianzar diversas políticas públicas de gran importancia para la comunidad. Tal es el caso del Programa Municipal de Salud Visual, cuyo alcance cada año se amplía para garantizar el acceso igualitario a la salud visual de las y los riograndenses.

Desde su puesta en marcha en 2022 el Programa Municipal de Salud Visual ha mostrado un impacto creciente. Desde tal año y hasta la actualidad ya realizaron más de 8000 controles y se entregaron alrededor de 4000 lentes a vecinos y vecinas de distintas edades.

En lo que va del 2025, se atendieron aproximadamente a 900 niños y niñas de entre 4 y 12 años que no cuentan con obra social, de los cuales 537 accederán a lentes de manera gratuita.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez afirmó: «entendemos que la salud pública y de calidad es un derecho y que el Estado debe estar presente para garantizarlo». Y en este sentido, subrayó que «pese al contexto socio-económico que atravesamos, desde el Municipio sostenemos políticas sanitarias con recursos propios para estar a la altura de lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas»

Por último, reafirmó el compromiso de la gestión del intendente Martín Perez «con el acompañamiento de todos los y las vecinos que no tienen el acceso a una prepaga u obra social»

Cabe destacar que, en el mes de octubre, se lanzará la tercera etapa del año, dirigida a adolescentes de 13 a 17 años sin obra social.

Frente a la creciente demanda en materia sanitaria, el Municipio continúa redoblando esfuerzos para seguir construyendo un sistema de salud humano y cercano a las realidades de la comunidad riograndense. Esa es la premisa sobre la cual la gestión municipal trabaja a diario.