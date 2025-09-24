El Municipio y el director de CLACSO firman la renovación del Convenio de Colaboración entre ambas partes

El intendente Martín Perez y el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Dr. Pablo Vommaro, encabezaron la firma de renovación del Convenio de Colaboración entre ambas partes. Con este paso significativo para la mejora de la gestión pública, que da continuidad a la labor conjunta iniciada en 2020, se busca fortalecer la cooperación técnico-académica para la capacitación de funcionarios, trabajadores y miembros de la comunidad.

La rúbrica refleja la centralidad que la gestión municipal otorga a la formación de sus trabajadoras y trabajadores, y reafirma la apuesta por consolidar una gestión pública con mayores capacidades al servicio de las y los vecinos, al tiempo que expresa el compromiso de CLACSO de fortalecer el puente entre la academia y las políticas públicas.

Al respecto, el intendente Martín Perez destacó que “el trabajo conjunto que sostenemos desde hace ya cinco años junto a CLACSO nos ha permitido reforzar y ampliar políticas públicas fundamentales para nuestra ciudad». En este sentido, subrayó que «este convenio renueva el compromiso de seguir construyendo capacidades que impacten en la vida de nuestras vecinas y vecinos”.

Asimismo, Perez resaltó que «como Municipio hemos tenido la oportunidad de compartir la experiencia de Río Grande en encuentros regionales. Esto nos llena de orgullo y nos motiva a seguir afianzando este camino”.

Por su parte, el director ejecutivo de CLACSO, Dr. Pablo Vommaro, indicó: «este acuerdo marco posibilita una cooperación mucho más cercana entre ambas instituciones. Es un convenio muy importante para Clacso porque, siendo un organismo vinculado a la investigación y la academia, nos permite tener una fuerte incidencia en políticas públicas”.

Destacó que «CLACSO es una institución regional, no sólo presente en Argentina» y agregó que «desde Río Grande podremos articular aspectos de formación, asesoría, consultoría, investigación y participación en eventos”.

Por último, enfatizó que «con este convenio estamos logrando materializar la articulación entre conocimiento y políticas públicas”.

La amplia experiencia de CLACSO en la promoción de las ciencias sociales y las humanidades en la región permitirá ofrecer una formación de alta calidad, alineada con las necesidades de la comunidad riograndense y los desafíos contemporáneos.

El acuerdo no sólo facilita el acceso del personal municipal a la oferta académica de CLACSO, y ofrece espacios de formación para nuestra comunidad, sino que se extiende al desarrollo de diversas acciones conjuntas.

El convenio permitirá avanzar en la realización de investigaciones, consultorías, asesoría técnica y la elaboración de informes sobre temas de interés mutuo tales como Cuidados Igualitarios, Derechos Humanos y Salud Mental; Geopolítica del Atlántico Sur; y Juventudes e Inteligencia Artificial. Además de la organización de seminarios, conferencias y otras actividades académicas, así como la posibilidad de realizar publicaciones conjuntas.