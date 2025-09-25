Primavera Fest +50: Río Grande se prepara para celebrar el encuentro y la alegría

Comienza una nueva edición de Primavera Fest +50, un evento pensado para que las personas mayores disfruten de una tarde-noche diferente, llena de música, baile y encuentro. La jornada será este sábado 27 de septiembre, de 19 a 00 horas, en la Escuela Provincial N.º 2 (Belgrano 683). La entrada será libre y gratuita.

La propuesta invita a compartir la llegada de la primavera en un espacio especialmente diseñado para la recreación y el bienestar. Habrá pista de baile, shows musicales en vivo, ambientación temática y rincones para fotografías, además de la presencia de equipos de salud que acompañarán la jornada.

En esta edición también se sumarán emprendedores locales, quienes ofrecerán sus productos en un espacio, para que las y los asistentes puedan disfrutar y apoyar el trabajo de la economía popular.

Primavera Fest +50 se consolida como un clásico en la agenda de la provincia, después del entusiasmo generado en cada una de sus ediciones anteriores. La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno provincial de ofrecer más espacios donde las personas mayores puedan encontrarse, disfrutar y ser protagonistas de la vida comunitaria.