Finalizó el Nacional de Hockey Pista en Río Grande, un evento histórico para la ciudad y la provincia

Este domingo en el Polideportivo María Auxiliadora de Río Grande se llevaron a cabo las finales correspondientes al Campeonato Argentino de Selecciones Mayores Masculinos, Damas y Sub-19 de hockey pista, evento histórico para Río Grande y Tierra del Fuego, que contó con presencia de 16 selecciones de distintas latitudes del país y recibió el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

La jornada dominical tuvo a los tres encuentros definitorios para luego darle lugar a la ceremonia de premiación, momento muy emotivo en el cual se desplegaron palabras de agradecimiento por parte de la presidenta de la Federación de Hockey Tierra del Fuego, Delia Fresone, quien dijo que “con mucho esfuerzo pudimos llevar a cabo este evento histórico, gracias a la Secretaria de Deportes por los espacios otorgados y felicitaciones a todos los equipos”

En lo que respecta a los resultados, Tierra del Fuego logro coronarse en la categoría femenina Sub-19, en tanto que en Primera Caballeros los fueguinos finalizaron segundos y en Primera Damas las locales fueron terceras.

Además de premiar a los campeones de cada categoría se realizaron distinciones de reconocimiento tanto para jugadores como para árbitros y colaboradores.

Agustín Tita, Ministro Jefe de Gabinete de la provincia, estuvo presente en la ceremonia y expresó las felicitaciones para todos los presentes. También acompañaron el Legislador Federico Greve, la Legisladora Myriam Martínez, la Concejal Lucía Rossi, el Secretario de Representación Política, Federico Giménez y el Secretario de Deportes, Matías Runín.

Resultados:

SUB-19 DAMAS

1ro. Federación de Tierra del Fuego

2do. Asociación Santacruceña

3ro. Asociación Bariloche y Lagos del Sur

MAYORES MASCULINOS:

1ro. Asociación Santacruceña

2do. Federación de Tierra del Fuego

3ro. Asociación Bariloche y Lagos del Sur

MAYORES DAMAS

1ro. Asociación Santacruceña

2do. Asociación Bariloche y Lagos del Sur

3ro. Federación de Tierra del Fuego