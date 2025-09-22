“Quiero llevar tranquilidad: las jugadoras están fuera de peligro”

La presidenta de la Federación de Hockey de Tierra del Fuego, Delia Fresone Risso, aclaró la situación vivida durante el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores en Río Grande, luego de que varias jugadoras de distintas delegaciones se descompusieran por un cuadro que generó alarma en el cierre del certamen.

“En un momento se había terminado todo y de repente algunas chicas empezaron a sentirse mal. Una de ellas estaba sentada al lado mío, helada. Fue un susto enorme”, relató Fresone. Según informó, los equipos médicos y de Defensa Civil actuaron de inmediato: “Se activó todo el protocolo, vinieron las ambulancias y el hospital se puso a disposición. La verdad, el trabajo de los colaboradores fue impagable”.

Desde el hospital local se habló de un cuadro de gastroenteritis y, de acuerdo con la dirigenta, la investigación quedó en manos de las áreas de Epidemiología y Bromatología, que ya solicitaron listados de alimentos y proveedores. “Nos dijeron que podría haber sido algo en la comida. Había arroz con mayonesa y jamón, patas de pollo, pero eso lo determinarán las autoridades sanitarias”, explicó.

Fresone recalcó que la Federación no tiene responsabilidad directa sobre la alimentación de las delegaciones: “Cada asociación decide dónde alojarse y quién los cocina. En este caso, varias delegaciones contrataron a una persona que no era de la provincia y que vino solo para ese trabajo”.

Pese a lo ocurrido, la presidenta valoró la experiencia deportiva: “Más allá del episodio, el balance es muy positivo. Los mensajes que recibí fueron de agradecimiento, destacando el nivel de la competencia y la organización”.

Finalmente, llevó tranquilidad a las familias: “Las jugadoras ya están regresando a sus provincias, algunas por tierra y otras en avión. Todas están fuera de peligro. Entiendo la preocupación, pero quiero que la comunidad sepa que la situación está controlada”.

Radio Provincia