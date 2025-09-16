Comenzó el curso de RCP para trabajadores del Concejo Deliberante

Este lunes la Presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, abrió el curso de reanimación cardiopulmonar para el personal legislativo en el Auditorio de OSDE. Se trata de una capacitación obligatoria que tiene como objetivo incorporar nociones básicas para actuar en situaciones de emergencia.

El curso dictado por instructores del Centro de Entrenamiento de RCP de OSDE y certificado por la American Heart Association, tiene como ejes temáticos la reanimación cardiopulmonar, cómo actuar ante asfixias y atragantamientos e introducción y manejo del desfibrilador externo automático (DEA).

La institución destacó este tipo de actividades ya que capacita al personal en herramientas fundamentales para la atención de emergencias, reforzando así la seguridad de quienes trabajan diariamente en el Concejo Deliberante y de los vecinos que concurren a sus instalaciones.

Asimismo, se subrayó que las capacitaciones se enmarcan en el compromiso del Concejo con la prevención, el cuidado y la construcción de un entorno seguro. Al dotar al personal de saberes en primeros auxilios, se fortalece la responsabilidad institucional, se fomenta la confianza ciudadana y se promueve una cultura de protección y cuidado mutuo dentro de la comunidad.