Este miércoles da inicio el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio

En la previa, el Intendente de Río Grande mantuvo un encuentro con autoridades de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL). El evento se llevará adelante este miércoles 17 y jueves 18 en nuestra ciudad, y continuará el viernes 19 en Ushuaia. Su realización, organizada en conjunto con APAL y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), reafirma el compromiso de la gestión municipal en la construcción de políticas públicas que cuiden la salud integral de la comunidad.

El intendente Martín Perez recibió en su despacho al presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), Dr. Santiago Levin y a la secretaria General de APAL, Dra. Cora Luguercho. También estuvo presente el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez.

Las autoridades de APAL arribaron a nuestra ciudad en el marco del 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, el cual se desarrollará este miércoles 17 y jueves 18 en Río Grande en Gimnasio del Colegio Don Bosco y el día viernes 19 en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas en la capital fueguina.

Dicha instancia tiene como objetivo reforzar lo trabajado en sus ediciones anteriores y abordar nuevas problemáticas y estrategias para la construcción de redes comunitarias de cuidado y apoyo ante situaciones psicosociales complejas.

Las jornadas contarán con la presencia de destacados disertantes, entre los que se encuentran el Dr. Santiago Levin y la Dra. Cora Luguercho.

Al respecto, el intendente Martín Perez aseguró que «este tercer congreso internacional demuestra que hay una comunidad en Tierra del Fuego comprometida en en prevenir y atender la problemática del suicidio».

Asimismo, sostuvo que «somos parte de una sociedad que quiere cambiar esta realidad, que comprende que la salida a este problema es colectiva y tiene que ver con trabajar de manera comunitaria».

Por último, Perez expresó: «estamos muy agradecidos con todos los profesionales que van a venir a formar a los fueguinos y fueguinas para poder trabajar en conjunto y encontrar una solución a este problema que nos aqueja a todos».

Por su parte, el presidente de APAL, Dr. Santiago Levin, expresó su agradecimiento por la bienvenida y la hospitalidad del Ejecutivo Municipal y equipo, a la vez que reivindicó «el compromiso de la Asociación con este 3° Congreso de Prevención de Suicidio y con los ideales de la Salud Pública, brazo sanitario de la equidad social».

Finalmente, la secretaria General de APAL, Dra. Cora Luguercho señaló que durante el encuentro «intercambiamos sobre la importancia de la salud mental en la población y la relevancia de realizar acciones preventivas» a la vez que destacó la posibilidad de «replicar experiencias como la de Río Grande en distintas regiones de Latinoamerica para la prevención del suicidio».