Se realizó en Río Grande la Fiesta de las Colectividades

Se llevó adelante una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades en el Gimnasio de la Escuela Provincial N.º 2 de Río Grande. El evento fue organizado por la Asociación de Colectividades y contó con el acompañamiento deL Gobierno Provincial.

La propuesta reunió gastronomía, danzas y expresiones culturales de distintos países como Italia, Bulgaria, Perú, Paraguay, Bolivia, España, Brasil, Líbano, Siria y Chile, entre otros. También participaron instituciones locales como el Rotary Club e YFU, que sumaron su aporte a una jornada de encuentro y diversidad.

En este sentido, Karina González, subsecretaria de Enlace Institucional, expresó que “la celebración del Día del Inmigrante nos inspira a seguir trabajando en estos espacios de encuentro cultural. Queremos mostrar a las nuevas generaciones de nuestra ciudad la importancia de valorar y preservar nuestra herencia cultural”.

“Agradecemos profundamente a la Asociación de Colectividades Extranjeras y Descendientes de Río Grande por permitirnos participar en este evento tan significativo y emotivo. Vamos a continuar celebrando nuestra diversidad y construyendo puentes entre culturas.” expresó Karina Gonzalez.

Además participaron los concejales Federico Runín y Lucía Rossi, Sonia Castiglione, ministra de Trabajo de la provincia y Daniela Díaz, secretaria de Integración Comunitaria.