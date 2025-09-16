Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Se realizó en Río Grande la Fiesta de las Colectividades

Se llevó adelante una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades en el Gimnasio de la Escuela Provincial N.º 2 de Río Grande. El evento fue organizado por la Asociación de Colectividades y contó con el acompañamiento deL Gobierno Provincial.

La propuesta reunió gastronomía, danzas y expresiones culturales de distintos países como Italia, Bulgaria, Perú, Paraguay, Bolivia, España, Brasil, Líbano, Siria y Chile, entre otros. También participaron instituciones locales como el Rotary Club e YFU, que sumaron su aporte a una jornada de encuentro y diversidad.

En este sentido, Karina González, subsecretaria de Enlace Institucional, expresó que “la celebración del Día del Inmigrante nos inspira a seguir trabajando en estos espacios de encuentro cultural. Queremos mostrar a las nuevas generaciones de nuestra ciudad la importancia de valorar y preservar nuestra herencia cultural”.

“Agradecemos profundamente a la Asociación de Colectividades Extranjeras y Descendientes de Río Grande por permitirnos participar en este evento tan significativo y emotivo. Vamos a continuar celebrando nuestra diversidad y construyendo puentes entre culturas.” expresó Karina Gonzalez.

Además participaron los concejales Federico Runín y Lucía Rossi, Sonia Castiglione, ministra de Trabajo de la provincia y Daniela Díaz, secretaria de Integración Comunitaria.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código