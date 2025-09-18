Tierra del Fuego estuvo presente en la Jornada Federal de Ambiente

La provincia de Tierra del Fuego AIAS estuvo presente en la Jornada Federal de Ambiente. El evento, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se centró en la creación de una agenda ambiental común para todo el país.

La jornada fue un espacio clave para la construcción de la Hoja de Ruta Ambiental, una herramienta de planificación que busca una visión federal y participativa. Este enfoque reconoce el rol constitucional de las provincias como titulares del dominio de sus recursos naturales, asegurando que las decisiones estratégicas se construyan a partir de las realidades locales.

Para orientar el debate y las acciones a seguir, la Hoja de Ruta prioriza cinco ejes temáticos:

Conservación de la biodiversidad y ecosistemas nativos.

Producción sostenible de alimentos.

Territorios sostenibles y resilientes.

Transición energética y logística.

Industria y economía circular.

La provincia estuvo representada por el Ing. Sergio Camargo, director de Cambio Climático y Vigilancia Atmosférica y el Téc. Juan Pablo Noriega, el jefe de departamento de la Dirección General de Gestión Ambiental, ambos integrantes de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente. Su participación reafirma el compromiso de Tierra del Fuego con la sostenibilidad.

Al respecto, el Ing. Camargo resaltó la importancia de implementar en la gestión pública el ordenamiento ambiental del territorio como herramienta clave. Asimismo se destacó de las jornadas la necesidad de impulsar acciones conjuntas con una mirada federal, para impulsar las políticas públicas desde las provincias.

Subrayó, además, la importancia del intercambio de casos exitosos y el uso de la información para una construcción colectiva. También destacó la relevancia de identificar actores clave en los procesos de planificación.

La presencia de Tierra del Fuego en este encuentro nacional demuestra su rol activo en la construcción de políticas que buscan el equilibrio entre el desarrollo y la protección de los ecosistemas para las generaciones presentes y futuras.