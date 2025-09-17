Defendamos Tierra del Fuego lanzó Rifa Solidaria para apoyar a los clubes y organizaciones de Río Grande

La tercera edición de la Rifa Solidaria se realizará en Río Grande y destinará lo recaudado a los clubes deportivos locales, con el objetivo de seguir fortaleciendo el deporte y apoyando a la juventud fueguina.

Con el objetivo de fortalecer el deporte y brindar más oportunidades a la juventud fueguina, Defendamos Tierra del Fuego, anunció el lanzamiento de la 3° Edición de la Rifa Solidaria, cuyos fondos serán destinados a los clubes deportivos de la ciudad.

La iniciativa, que se ha consolidado como un aporte concreto a las instituciones locales, ofrecerá importantes premios en efectivo:

1° Premio: $5.000.000

2° Premio: $2.500.000

3° Premio: $1.500.000

Del 4° al 8° Premio: $1.000.000 cada uno

9° y 10° Premio: $500.000 cada uno

El sorteo se realizará el miércoles 22 de octubre a las 20:00 hs, en la Sede Club Social San Martín (O’Higgins 46), mediante extracción manual y con certificación oficial del IPRA.

Los números de la rifa tendrán un valor accesible de $1.500, permitiendo que toda la comunidad pueda colaborar y, al mismo tiempo, participar por importantes premios.

“El deporte es una herramienta de inclusión, formación y contención para nuestros jóvenes. Con esta rifa solidaria reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los clubes que día a día sostienen actividades fundamentales para el crecimiento de nuestros chicos y chicas”, destacó Guillermo Löffler.

De esta manera, Defendamos Tierra del Fuego continúa impulsando acciones solidarias que fortalecen el entramado social, acompañando a las instituciones deportivas que son pilares en la vida comunitaria de Tierra del Fuego.