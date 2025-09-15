El Colegio Provincial “Padre José Zink” inauguró una sala sensorial

El Colegio Provincial “Padre José Zink” de Chacra XIII de la ciudad de Río Grande, inauguró una sala sensorial, en el marco del día del docente nombrándola en conmemoración a quien fuera su vicedirectora, Claudia Aguilar.

Yaco Rodríguez, directora de la institución, destacó que “esta sala, tiene como fin acompañar la trayectoria de nuestros estudiantes, contando con la particularidad de darles herramientas donde puedan regular sus emociones, sentirse en calma, protegidos y acompañados, para cualquier situación que suceda dentro de la institución”.

De esta manera, participaron de la inauguración, docentes, estudiantes y familiares de quien fuera Claudia Aguilar, viviéndose un clima de emoción y recuerdos con la docente.

Cristina Guidici, docente de la casa y creadora de este proyecto, mencionó que “dentro de nuestra población, tenemos estudiantes con discapacidad y trastornos de espectro autista entonces nos parecía oportuno generar un espacio que atienda a sus demandas, trabajando con las docentes auxiliares integradoras, preceptores, tutores y el equipo de orientación”.

“Cuenta con materiales que van a desarrollar en la parte sensorial, como paneles táctiles con distintas texturas, luz más tenue y especiales, materiales desestresantes, rincón de dibujo, lectura y expresiones artísticas y otra área de actividades con el cuerpo. Esto es para cuando se encuentren en crisis y puedan autorregularse” comentó la docente.

“El objetivo es poder incluir a nuestros estudiantes, y gracias a la ayuda de varios actores en el armado de esta sala, lo podemos cumplir”, finalizó.