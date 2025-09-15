Tierra del Fuego obtuvo 8 medallas en los Jadar 2025

La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 (JADAR), llegó a su fin este domingo por la noche con el acto de clausura en la ciudad de Rosario.

Durante la jornada, se completó la acción de los fueguinos en los Juegos JADAR y fue con la adquisición de dos nuevas medallas.

La atleta fueguina Mahia Alonso logró su segunda medalla de bronce, al finalizar en el tercer lugar en la prueba de los 200m llanos en atletismo Personas con Discapacidad.

Por su parte, el pesista Uriel Peña (88kg), con una marca total de 257kg (110kg en el ejercicio de arranque y 147kg en envión), tuvo que trabajar duro para conseguir una valiosa medalla de bronce en la disciplina Levantamiento Olímpico. La medalla de oro la obtuvo Leandro Ruiz, un fueguino radicado en Buenos Aires que actuó para la Federación de CABA.

También compitió la pesista Malena Roche (+86kg) quien finalizó en el cuarto puesto.

De esta manera, Tierra del Fuego consiguió 8 medallas: de las cuales 3 fueron de Oro; 1 de Plata y 4 de Bronce. A continuación les brindamos el detalle de los medallistas fueguinos:

🥇 Mariano Coto (Judo) – Oro

🥇 Renata Godoy (Atletismo) – Oro

🥇 Horacio Miranda (Lucha) – Oro

🥈 Luca Avellaneda (Judo) – Plata

🥉🥉 Mahia Alonso (para atletismo) – Bronce

🥉 Athina González Ciavarella (Esgrima) – Bronce

🥉 Uriel Peña (Levantamiento Olímpico) – Bronce

Para finalizar, los deportistas fueguinos compartieron el cierre de la competencia en medio de una colorida ceremonia que convocó a los atletas de todas las provincias reunidas en el “Parque Independencia”, de esa ciudad.

El subsecretario de Alto Rendimiento, Gabriel Coto, quien acompañó a los deportistas en estos 6 intensos días de competencia, destacó la participación de los deportistas y agradeció una vez más el compromiso por seguir defendiendo a la provincia en cada instancia.