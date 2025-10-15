Gobierno realiza campaña de vacunación contra coqueluche en establecimientos educativos de Ushuaia

El Ministerio de Educación informa que se estarán realizando diferentes acciones de prevención y control frente a la detección de casos de coqueluche (tos convulsa) en la ciudad de Ushuaia para reforzar la prevención y reducir el riesgo de contagio en el ámbito escolar.

De este modo, junto al Ministerio de Salud se llevará adelante una campaña de vacunación exclusivamente dirigida al personal docente y no docente de los jardines maternales y jardines de infantes de dicha ciudad según el siguiente cronograma:

Miércoles 15 de octubre | Jardín N°20 (Bahía de los Renos 3043 – B° Río Pipo)

Jueves 16 de octubre | Jardín N°15 (Magallanes y Darwin)

Viernes 17 de octubre | Jardín N°18 (Calle Felipe Romero – B° 640 Viviendas)

Turno mañana: 10.30 a 13.30h | Turno tarde: 15 a 18h

Las y los docentes podrán acercarse junto a su carnet de vacunación a cualquiera de estos tres puntos para recibir la vacuna.

La vacunación es gratuita y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. El coqueluche es una enfermedad respiratoria prevenible por vacunación que puede afectar a personas de todas las edades, siendo especialmente importante proteger a lactantes y niños pequeños.