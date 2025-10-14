Gobierno presenta la 4ta Edición de Expo PyME Fueguina

El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, presenta la 4ta Edición de Expo PyME Fueguina, la cual se desarrollará en la ciudad de Ushuaia.

El evento está previsto para el próximo viernes 17 y sábado 18 de octubre, de 16 a 20 horas en el Salón Maipú del Hotel Albatros.

El itinerario ofrecerá para el día viernes, diversas charlas orientadas a herramientas de acompañamiento al desarrollo de las empresas locales.

Por otro lado, el día sábado la jornada será abierta a toda la comunidad, donde se podrá visitar los stands de empresas representantes de las cadenas de valor provinciales, conocer productos y servicios, tomando dimensión de la diversidad y la potencia de la producción local.

Asimismo, se podrá degustar y comprar sabores fueguinos, contando con la presencia de las empresas chocolatería Laguna Negra, Atama Alimentos, Chacinados San Andrés, Los Canelos sin TACC, Agua del Faro, Agua Anoka, Cervecería Coirón, Gin Jeremy Button, Alfajores Australis y café Kotaix

La exposición tiene como objetivo estimular el entramado productivo fueguino, generar espacios de vinculación y conocer algunas de las acciones orientadas al desarrollo y fortalecimiento de las PyMEs en Tierra del Fuego.

La Secretaria del área, Carolina Hernández, dijo que “esta nueva Edición contará con presencia de sectores tradicionales y emergentes, con gran diversidad de actividades representadas por empresas fueguinas nuevas y otras con gran trayectoria, todas impulsadas por su capacidad de adaptación, búsqueda de innovación, esfuerzos para mejorar la calidad de sus productos y servicios, con una fuerte identidad local. El principal propósito de la Expo es compartir con la comunidad y visibilizar todas las posibilidades productivas que tiene la provincia, por eso el sábado se abre al público general».

Finalmente, remarcó que “el día viernes 17 contará con una nutrida agenda de charlas sobre distintas temáticas de interés para el ecosistema emprendedor local, entre las que se resaltan programas públicos de apoyo a la producción y la innovación, financiamiento y aperturas de mercados, herramientas de diferenciación y charlas de referentes del mundo emprendedor».