El INFUETUR entregó distinciones de calidad Turística Nacional 

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, hizo entrega de distinciones de calidad a 11 entidades del sector turístico que completaron los procesos de los programas “Directrices de Competitividad para Organizaciones Turísticas”, “Directrices de Gestión Ambiental” y “Directrices de Accesibilidad para Municipios”, pertenecientes al Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Estas herramientas permiten fortalecer la calidad de las prestaciones turísticas y consolidar un destino más competitivo y sostenible.

En este marco, Querciali destacó la importancia de estas distinciones que refuerzan el trabajo articulado entre organismos públicos y organizaciones privadas, permitiendo adquirir nuevas herramientas para ampliar y mejorar los servicios turísticos del destino Fin del Mundo.

Asimismo agradeció el compromiso de las entidades participantes, remarcando que “el turismo y sus formas se encuentran en constante movimiento, por eso es sumamente enriquecedor poder capacitarnos y formarnos para seguir brindando servicios de calidad, accesibles y con la incorporación de estándares para nuestros establecimientos privados e instituciones públicas”.

En esta oportunidad, se entregaron las siguientes distinciones:“Directrices de Competitividad para Organizaciones Turísticas” a Happy Guest (agencia de viajes y turismo), Alvear Tea Cabin (servicios gastronómicos) y Sea Lion Suite (alojamiento). Esta mención contribuye a la fidelización de los clientes y a la eficiencia interna. Al implementar prácticas y procesos de calidad, las organizaciones optimizan sus operaciones y reducen costos innecesarios, logrando un impacto positivo en su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

“Directrices de Gestión Ambiental” a los establecimientos de alojamiento Los Ñires, Isla Bonita Suites y Tierra de Leyendas; y a las agencias de viajes y turismo Arpón Trekking, Latitud Ushuaia Travel, Tierra del Fuego Aventura y Canal Fun. Estas empresas incorporaron pautas de acción bajo la forma de recomendaciones, orientadas a la implementación de buenas prácticas y sistemas de gestión ambiental que garanticen la calidad ambiental, social y cultural, favoreciendo al mismo tiempo sus resultados económicos.

“Directrices de Accesibilidad para Municipios” a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, por haber completado la herramienta “Bases para la Gestión Integral de Municipios Turísticos Sostenibles”.

Para concluir, Querciali señaló que “estas distinciones reflejan el compromiso del sector turístico fueguino con la mejora continua, fortaleciendo la calidad de los servicios y la experiencia de quienes visitan nuestro destino. Tierra del Fuego continúa consolidándose como un destino con servicios de excelencia, accesible y responsable”.